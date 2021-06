மருத்துவர்கள் மீது தொடரும் வன்முறை.. ஜூன் 18இல் நாடு தழுவிய போராட்டத்தை... அறிவித்த மருத்துவ சங்கம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: நாடு முழுவதும் மருத்துவர்கள் மீது நடைபெறும் தாக்குதலைக் கண்டித்து வரும் ஜூன் 18ஆம் தேதி போராட்டம் நடத்தவுள்ளதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா 2ஆம் அலையின் தாக்கம் கடந்த சில மாதங்களாகவே உச்சத்தில் இருந்தது. நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகள் நிரம்பின.

இந்த காலகட்டத்தில் மருத்துவர்களின் சேவை என்பது அளப்பரியது. தினசரி பல மணி நேரம் பணிபுரிந்து எண்ணற்ற உயிர்களை மருத்துவர்கள் காப்பாற்றினர்.

English summary

The Indian Medical Association (IMA) will hold a protest on June 18 against the assault on doctors, with the slogan of "save the saviors". It termed "extremely disturbing" a series of violence against doctors in the last two weeks in Assam, Bihar, West Bengal, Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka, and other places.