ஓரினச் சேர்க்கையால் பரவும் குரங்கு அம்மை? உண்மை என்ன? அறிகுறிகள் என்னென்ன? முழுமையான தகவல்கள் இதோ!

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : கேரளாவில் ஏற்கனவே மூன்று பேருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது தலைநகர் டெல்லியில் வெளிநாட்டு பயண வரலாறு இல்லாத நபருக்கும் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மருத்துவ நிபுணர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. குரங்கு அம்மை எய்ட்ஸ் போல ஒரு பால்வினை நோயா? அது எப்படி பரவுகிறது? அதன் அறிகுறிகள் என்ன? என்பது குறித்து விரிவாக பார்க்கலாம்..

இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளில் குரங்கு அம்மை மிக வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில், இந்தியாவிலும் தற்போது வரை நான்கு பேருக்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் உலக சுகாதார நிறுவனம் குரங்கு அம்மையை பொது சுகாதார அவசரநிலையாக அறிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில் இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் சர்வதேச பயண வரலாறு இல்லாத நபருக்கு குரங்கு அம்மை பாதிப்பு தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு சமூக பரவலா? இந்த தொற்று நோயிலிருந்து உங்களை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

டெல்லியை தொடர்ந்து தெலுங்கானாவில் முதல் முறையாக ஒருவருக்கு குரங்கு அம்மை தொற்று

English summary

While three people have already been diagnosed with monkey measles in Kerala, now in the capital Delhi, a person with no history of foreign travel has been confirmed to be infected with monkey measles, shocking the medical experts. Is monkeypox a sexually transmitted disease like AIDS? How is it spread? What are its symptoms? Let's see in detail..