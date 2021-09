சூப்பர் சாதனை!நிலவை சுற்றி 9000முறை வட்டமடித்த சந்திரயான்-2.. அடுத்து சந்திரயான்-3தான்.. இஸ்ரோ தகவல்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்கு முன் நிலவை ஆய்வு செய்ய அனுப்பப்பட்ட சந்திரயான் -2 விண்கலம் நிலவை 9,000 முறை வெற்றிகரமாகச் வட்டமடித்து ஆய்வு செய்துள்ளதாகவும் சந்திரயான் -2 தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

இஸ்ரோ சார்பில் நிலவு Lunar Science எனப்படும் நிலவு குறித்த ஆய்வுகளை விளக்கும் வகையிலான இரண்டு நாள் கருத்தரங்கு இன்று தொடங்கியது.

நிலவின் சுற்றுப்பாதையைச் சுற்றி வரும் சந்திரயான் -2 விண்கலம் தனது செயல்பாடுகளைத் தொடங்கி இரண்டு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை நினைவுகூரும் வகையில் இந்த பட்டறை நடத்தப்படுகிறது.

English summary

Chandrayaan-2 mission is still delivering critical observations to India as it completes 9,000 orbits around the Moon. In 2019, the Chandrayaan lander and rover combination crash-landed on the far side of the moon.