"ரெம்ப டேன்ஞர்!" அண்டார்டிக்காவில் திடீரென கொட்டிய மழை! மிரண்டு நின்ற ஆய்வாளர்கள்.. என்ன நடந்தது?

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள அண்டார்டிக்காவுக்குச் சென்று இருந்தனர். கடந்த மார்ச் 17ஆம் தேதி அண்டார்டிக்காவில் ஆய்வை மேற்கொள்ள இந்த ஆய்வாளர்கள் குழு அர்ஜெண்டினாவில் இருந்து சென்று இருந்தது.

பருவநிலை குறித்து ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் பிரிட்டன் ஆய்வாளர் ராபர்ட் ஸ்வான் தலைமையில் '2041 க்ளைமேட்ஃபோர்ஸ் அண்டார்டிக்'என்ற திட்டத்தின் இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த பயணத்தில் 39 நாடுகளில் இருந்து 150க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வாளர்கள் பயணம் செய்தனர்.

அண்டார்டிக் பகுதியில் பருவநிலை மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்பதால் அவர்கள் பல நேர்காணல்களுக்குப் பின்னரே தேர்வு செய்யப்பட்டனர். அவர்களுக்கு கடும் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னரே அவர்கள் அண்டார்டிக் பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

English summary

Rain in Antarctica for the first time in many decades: (அண்டார்டிக்காவில் திடீரென பெய்யும் மழை ஏன் ஆபத்தானது தெரியுமா) Why Rain in Antarctica is not good for global climate.