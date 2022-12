பிராமணர்களை தொடர்ந்து கம்யூனிஸ்ட்டுகளுக்கு எதிர்ப்பு.. ஐஎஸ் அமைப்புடன் ஒப்பிடு..ஜேஎன்யூவில் பதற்றம்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்பு பிராமணர்களுக்கு எதிராக வாசகங்கள் எழுதப்பட்ட நிலையில் தற்போது கம்யூனிஸ்ட்களை ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்புடன் ஒப்பிட்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. மாணவர் அமைப்பினர் இடையே முற்றும் மோதலால் பல்கலைக்கழகத்தில் பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள பிரபலமான பல்கலைக்கழகத்தில் டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகமும் (ஜேஎன்யூ) ஒன்றாகும். இந்த பல்கலைக்கழகம் அடிக்கடி சர்ச்சையில் சிக்குவது வாடிக்கையான ஒன்றாக உள்ளது.

பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள இந்துத்துவா அமைப்பை சேர்ந்த மாணவர்கள், கம்யூனிச சித்தாந்தங்களை ஏற்கும் மாணவர்கள், அம்பேத்கரை பின்பற்றும் மாணவர்கள் என தனித்தனியா மாணவர்கள் செயல்பட்டு வருவது தான் சர்ச்சைகளுக்கு காரணமாகும்.

English summary

A few days ago, slogans were written against Brahmins at the Jawaharlal Nehru University in Delhi, and now, communists have been compared to the terrorist organization IS. There is a tense atmosphere in the university due to a total conflict between the student bodies.