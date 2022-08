உ.பியில் மதக் கலவரமே நடக்கலையா..? முதலிடத்தில் எந்த மாநிலம்? - என்.சி.ஆர்.பி அறிக்கை சொல்வது என்ன?

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : பாஜக ஆளும் உத்தர பிரதேசத்தில் மதக் கலவரங்கள் மிகக் குறைவாக, அதாவது 2021ஆம் ஆண்டில் ஒரே ஒரு மதக் கலவரம் மட்டுமே நடந்திருப்பதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகத்தின் 2021-ம் ஆண்டிற்கான அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

அதேபோல, முந்தைய ஆண்டுகளை விட குழந்தைகள், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, உ.பி.யில் ஒரே ஒரு மதக் கலவரம் மட்டும் 2021ல் நடைபெற்றுள்ளது.

மகராஷ்டிராவில் மிக அதிகமாக 100 மதக் கலவரங்கள் நடைபெற்றுள்ளன. ஜார்க்கண்ட் 77, பீகார் 51, ஹரியாணா 40 என மதக் கலவரங்கள் நடந்துள்ளன.

English summary

According to the NCRB data for 2021, 378 cases of communal violence were registered across India, of which just one case was registered in Uttar Pradesh.