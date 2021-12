கான்பூர் ரூ257 கோடியில் காமெடி:டார்கெட் அகிலேஷ் கட்சி புஷ்பராஜ் ஜெயின்- சிக்கியது பாஜக பியூஷ் ஜெயின்

Delhi

டெல்லி: உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூர் நகரில் வாசனை பொருட்கள் வியாபாரி வீட்டில் ரு257 கோடி ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டிருப்பது பிரதமர் மோடியின் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை தோல்வி அடைந்துவிட்டதையே வெளிப்படுத்துகிறது என்று மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ப.சிதம்பரம், மஜ்லிஸ் கட்சித் தலைவர் ஓவைசி ஆகியோர் சாடி உள்ளனர்.மேலும் இந்த விவகாரத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சியின் புஷ்பராஜ் ஜெயினுக்கு பதில் பாஜகவுடன் தொடர்பில் உள்ள பியூஷ் ஜெயின் சிக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

கான்பூரில் வாசனைப் பொருட்கள் வியாபாரி பியூஷ் ஜெயின் வீட்டில் வருமானவரித்துறை, ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள், ஜிஎஸ்டி புலானாய்வு துறை இணைந்து அதிரடி சோதனை நடத்தியது. இந்த சோதனை 120 மணிநேரம் நடைபெற்றது.

இச்சோதனையில் பியூஷ் ஜெயின் வீட்டில் இருந்து ரொக்கமாக ரூ257 கோடி பணம் கைப்பற்றப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும் 23 கிலோ தங்கம், 250 கிலோ வெள்ளியும் பியூஷ் ஜெயின் வீட்டில் சிக்கியது.

உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் இந்த ரெய்டு விவகாரம் மையப் பொருளாகி இருக்கிறது. கான்பூரில் பேசிய பிரதமர் மோடி, அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சியுடன் பியூஷ் ஜெயினுக்கு தொடர்பிருக்கிறது. 2017-ம் ஆண்டு முன்னர் நடைபெற்ற ஊழல் வாசனை இப்போது ஒட்டுமொத்த உத்தரப்பிரதேச மக்களுக்கும் தெரிந்துவிட்டது என்றார். இதேபோல் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, சமாஜ்வாதி கட்சியின் பியூஷ் ஜெயின் ரூ257 கோடியுடன் பிடிபட்டார். இந்த பணம் எங்கிருந்து வந்தது என சமாஜ்வாகூறுவாரா? என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

English summary

Senior Congress leader P Chidambaram tweets that "Is the seizure of Rs 257 crore of cash and jewellery in UP a case of ‘comedy of errors’? Instead of searching Pushparaj Jain, was the wrong person — Piyush Jain — searched?.