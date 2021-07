கொரோனா ஆன்டிபாடிகள்.. ம.பி-இல் தான் அதிகம்.. கேரளா தான் ரொம்ப கம்மி.. சிரோ சர்வே-இல் பரபர முடிவு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்தியாவில் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் நடத்தப்பட்ட சிரோ சர்வே-இல் நாட்டிலுள்ள 4இல் மூன்று பேருக்கு கொரோனா ஆன்டிபாடி உள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மகாராஷ்டிராவில் அதிகபட்சமாக 79% பேருக்கும் கேரளாவில் குறைந்தபட்சமாக 44.4% பேருக்கும் ஆன்டிபாடிகள் உள்ளது தெரிய வந்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கி கொரோனா 2ஆம் அலை பாதிப்பு ஏப்ரல் மே வரை தொடர்ந்து. அப்போது நாட்டிலுள்ள மருத்துவமனைகள் கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின.

அந்த சமயத்தில் தினசரி வைரஸ் பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரைகூட சென்றது. இருப்பினும், உண்மையான பாதிப்பு பதிவு செய்யப்பட்டதைவிடப் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என்றே ஆய்வாளர்கள் எச்சரித்தனர்.

English summary

At least two-thirds of the population have developed coronavirus antibodies. The Latest Sero survey that happened on June 14 and July 6 in now released.