ஹீரோ அவதாரம் கேடயத்துடன் சிசோடியா.. கெஜ்ரிவால் வெளியிட்ட விளக்கப்படம்.. அதே பாணியில் பாஜக பதிலடி

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: மணீஷ் சிசோடியா சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராகியுள்ள நிலையில், அவர் ஹீரோ அவரதாரம் தரித்து இருப்பது போன்ற கேடயத்தை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ட்விட்டரில் வெளியிட்டார். அவருக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் பாஜகவும் கேடயம் வெளியிட்டு இருப்பது டெல்லி அரசியலில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டெல்லியில் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முதல்வராக உள்ள அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கும் மத்திய பாஜக அரசுக்கும் ஏழாம் பொருத்தாம்தான் என்று சொல்லும் அளவுக்கு ஒரே முட்டல் மோதல்கள் நீடித்து வருகிறது.

இரு கட்சிகளும் மாறி மாறி குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்து வருகின்றன.

English summary

Arvind Kejriwal took to Twitter to show Manish Sisodia appearing in CBI interrogation, wearing a shield that looked like he was wearing a hero avatar. In response to him, the BJP has also released a shield which has created a stir in Delhi politics.