'மீடியா ஒன்' லைசன்ஸ் விவகாரம்: ஆவணங்களை சமர்பிக்க மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi

டெல்லி: பிரபல மலையாள செய்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் லைசன்ஸை புதுபிக்க முடியாது என்ற மத்திய அரசின் உத்தரவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் மத்திய அரசை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது உச்சநீதிமன்றம்.

கேரளாவில் அரசியல் விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்குப் பேர்போன தொலைக்காட்சி 'மீடியா ஒன்'. இந்த தொலைக்காட்சியின் ஒளிபரப்புக்கு, மத்திய அரசு கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தடைவிதித்தது.

மத்திய அரசின் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தால் அனுமதிக்கப்பட்ட சேனல்களின் பட்டியலிலிருந்து மீடியா ஒன் டி.வி சேனலின் பெயர் நீக்கப்பட்டது. இதனால், அதன் ஒளிபரப்பு சேவை தடைப்பட்டது.

English summary

The Supreme Court has ordered the Central Government to respond in a case filed against the Central Government for not renewing the license of a popular Malayalam news television company.