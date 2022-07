500 காண்டம்-400 மதுபாட்டில் பறிமுதல்.. விபச்சார வழக்கில் மேகாலயா பாஜக துணை தலைவர் கைது..முழு பின்னணி

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: மேகாலயாவில் விபசார விடுதி நடத்தியதாக கூறி அம்மாநில பாஜக துணை தலைவர் பெர்னார்ட் என் மார்க் கைதான நிலையில் அவரது பண்ணை வீட்டில் இருந்து 500 காண்டம், 400 மதுபாட்டில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

மேகாலயா மாநிலம் மேற்கு கரோ ஹில்ஸ் மாவட்டம் துரா பகுதியில் விபசாரம் நடப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து போலீசார் இரவு நேரத்தில் துரா பகுதியில் உள்ள பண்ணை வீட்டுக்கு சென்று அதிரடி சோதனை செய்தனர். அப்போது பண்ணை வீட்டில் ஏராளமான அறைகள் இருந்தன.

73 பேர் கைது செய்யப்பட்ட விபசார விடுதி கேஸ்- மேகாலயா பாஜக தலைவர் மரக் டெல்லியில் தஞ்சம்?

English summary

The police have said that 500 condoms and 400 bottles of liquor have been seized from the farm house of the state BJP vice president Bernard N Mark for allegedly running a brothel in Meghalaya.