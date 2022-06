தகுதிநீக்க நோட்டீஸ் எப்படி நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை பாதிக்கும்! சிவசேனாவிடம் உச்சநீதிமன்றம் கேள்வி

Delhi

டெல்லி: மகாராஷ்டிராவில் நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த ஆளுநர் உத்தரவிட்டதை எதிர்த்து சிவசேனா சார்பில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் எம்எல்ஏக்களின் தகுதிநீக்க நோட்டீஸ் என்பது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை எப்படி பாதிக்கும். நம்பிக்கை வாக்கெடுப்புக்கும், எம்எல்ஏக்கள் தகுதி நீக்க வழக்கிற்கும் என்ன சம்பந்தம் உள்ளது'' என உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து வாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

மராட்டியத்தில் சிவசேனா, காங்கிரஸ் மற்றும் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிகளின் மகா விகாஷ் அகாடி கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. சிவசேனாவின் உத்தவ் தாக்கரே முதல்வராக உள்ளார்.

இந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிவசேனா அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சரான ஏக்நாத் ஷிண்டேவுடன் அணி திரண்டுள்ளனர்.

இவர்கள் அனைவரும் தற்போது அசாம் மாநிலம் கவுஹாத்தியில் உள்ள சொகுசு ஓட்டலில் தங்கியுள்ளனர்.

