புலனாய்வு அமைப்புகளை பழிவாங்க பயன்படுத்தும் பாஜக அரசு.. எதிர்க்கட்சிகள் கூட்டாக அறிக்கை

Delhi

oi-Karthi Ramu

டெல்லி: நேஷ்னல் ஹெரால்டு வழக்கில் ஆஜராக வேண்டும் என அமலாக்கத்துறை ஏற்கெனவே சம்மன் அனுப்பி இருந்த நிலையில் இன்று ஆஜராகிறார் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தி.

இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு புலனாய்வு அமைப்புகளை வேண்டுமென்றே பழிவாங்கும் நோக்குடன் பயன்படுத்துவதாக எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் ஒன்றாக கையெழுத்திட்டு அறிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

English summary

Sonia Gandhi appeared today while the Enforcement Department had already sent a summons to appear in the National Herald case. In this case, the leaders of the opposition parties have jointly signed a statement protesting against the deliberate use of the intelligence agencies by the Prime Minister Modi-led central government for revenge.