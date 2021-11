கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதில் முன்னிலை வகிக்கும் பாஜக ஆளும் மாநிலங்கள்.. புள்ளி விவரம்

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி:தடுப்பூசி செலுத்துவதில் நாட்டிலேயே பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் முதலிடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

கொரோனா நெருக்கடியில் சிக்கித் தவித்த உலக நாடுகள் நிம்மதிப் பெருமூச்சு விடும் நிலையில், ஓமிக்ரான் திரிபு வகை வைரஸ் காரணமாக மேலும் நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது. இதையடுத்து அனைத்து உலக நாடுகளும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன இந்தியாவிலும் வெளிநாட்டுப் பயணிகள் இந்தியா வர கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது..

தடுப்பூசி செலுத்துவதை மேலும் துரிதப்படுத்த வேண்டும், பொதுமக்கள் முக கவசம் அணிதல், தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடித்தல் உள்ளிட்ட நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக கடைபிடிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது . இந்த நிலையில் கொரோனா தடுப்பு ஊசி செலுத்துவதில் நாட்டில் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் முதலிடத்தில் உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த வகையில் பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் முதல் டோஸ் தடுப்பு ஊசி 90 சதவீத மக்களும் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பு ஊசியை 50 சதவீத மக்களும் செலுத்தி உள்ளனர் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

