30 நாடுகளில் 700 பேர் பாதிப்பு! தீயாய் பரவும் குரங்கு அம்மை! இப்படி கூட பரவும்! நிபுணர்கள் வார்னிங்!

oi-Rajkumar R

டெல்லி : பிரான்ஸ், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட 30க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் 700க்கும் மேற்பட்ட குரங்கு அம்மை பரவியுள்ள நிலையில், மருத்துவ கழிவுகள் மூலமும், நோய் பாதிக்கப்பட்ட விலங்குகளிலிருந்தும் மனிதர்களுக்கு பரவும் என்பதால் மக்கள் கவனத்துடன் இருக்குமாறு மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கொரோனாவுக்குப் பிறகு உலக மக்களை மீண்டும் ஒரு அச்சுறுத்தலில் ஆழ்த்தும் விதமாக மங்கி பாக்ஸ் என அழைக்கப்படும் குரங்கு காய்ச்சல் தற்போது மேற்கத்திய நாடுகளில் மிக தீவிரமாக பரவி வருகிறது.

தற்போது ஐரோப்பிய நாடுகளான பெல்ஜியம், பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இத்தாலி, நெதர்லாந்து, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், ஸ்வீடன், பிரிட்டன் போன்றவற்றில் இதன் பாதிப்பு திடீரென அதிகரித்து வரும் நிலையில், கொரோனா போன்ற ஒரு சுகாதார நெருக்கடி ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் அஞ்சுகின்றனர்.

தமிழகத்தில் குரங்கு அம்மையா? பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நம்பிக்கை!

