'உங்களால்தான் எனது மகள்களை படிக்கவைக்க முடிந்தது..' முஸ்லீம் பெண் கண்ணீர்.. ஆறுதல் கூறிய பிரதமர்

டெல்லி: உத்தரப் பிரதேசம் சென்றிருந்த பிரதமர் மோடியை சந்தித்த முஸ்லீம் பெண் ஒருவர் பிரதமரின் திட்டங்கள் குறித்துப் பேசிய பேச்சு இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது. இதைப் பிரதமரும் தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்,

உத்தரப் பிரதேசத்தில் இன்னும் சில மாதங்களில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் தொடர்பாக அனைத்து கட்சிகளும் பணிகளை ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன.

இதனிடையே முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் ஆளும் தலைமையிலான பாஜக அரசும் உத்தரப் பிரதேசத்தில் பல்வேறு திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது.

English summary

Muslim lady Farzana says that she was able to educate my two daughters due to PM Modi. PM Modi's latest visit to Uttar Pradesh in tamil.