நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கு: காங்கிரஸ் நடத்துவது சத்யாகிரக போராட்டமல்ல.. விளாசிய ஜே பி நட்டா

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: நேஷனல் ஹெரால்டு வழக்கில் அமலாக்கத்துறை காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியிடம் மூன்றாவது நாளாக விசாரணை நடத்தியுள்ள நிலையில், அக்கட்சியின் எம்.பிக்கள், நிர்வாகிகள் என பலரும் தொடர் போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த போராட்டம் "நாட்டைக் காக்கும் சத்யாகிரக போராட்டமல்ல" என பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி நட்டா விமர்சித்துள்ளார்.

நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார். மேலும், "காங்கிரஸ் கட்சிக்காரர்களின் போராட்டத்தின் நோக்கம் பலிக்காது. அவர்கள் உண்மையை மறைக்க போரடுகின்றனர்" என்றும் அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

English summary

Congress protests not 'Satyagrah', but an attempt to hide the truth. They are protesting to protect a family, not the country. says BJP President JP Nadda