வினோத் ராய் யாருக்காக செய்தார்? நீங்க விசாரிங்க.. இல்லைனா புதிய அரசு விசாரிக்கும் - ஆ.ராசா பொளேர்!

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : வினோத் ராய் அதை யாருக்காகச் செய்தார் என இந்த அரசாங்கம் விசாரிக்க வேண்டும், இந்த அரசு அதற்கு முன்வராவிட்டால், புதிய அரசு அமைந்தவுடன் அவர்கள் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என ஆ.ராசா எம்.பி தெரிவித்துள்ளார்.

5ஜி ஏலத்தில், எதிர்பார்க்கப்பட்ட தொகையை விட ரூ. 2 லட்சத்து 80 ஆயிரம் கோடி குறைவாக ஏலம் போயிருப்பதால், 2ஜி விவகாரத்தைச் சுட்டிக்காட்டி எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்து வருகின்றன.

2ஜி விவகாரத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்டு, சிறையில் இருந்து பின்னர் வாதாடி விடுதலை பெற்ற திமுக எம்.பி ஆ.ராசா, 5ஜி ஏலம் குறித்துப் பேசியிருக்கிறார். இந்த முறைகேட்டை மத்திய அரசு விசாரிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் ஆ.ராசா.

5ஜி ஏலத்தில் முறைகேடு.. ரூ.5 லட்சம் கோடியில், 1.5 லட்சம் கோடி இங்கே! மற்ற பணம் எங்கே? ஆ.ராசா கேள்வி

English summary

5G auction is the biggest fraud, Central government should conduct an inquiry into this, or else new government should conduct an inquiry : says DMK MP A.Raja.