'இந்தியாவில் 5ஜி இணைய சேவை.. இந்த ஆண்டே அலைக்கற்றை ஏலம்..' நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு!

Delhi

டெல்லி: 2025-ம் ஆண்டுக்குள் நாட்டின் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் இணைய இணைப்பு வசதி செய்யப்படும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார். 5ஜி சேவை வழங்க அலைக்கற்றைகள் நடப்பாண்டில் ஏலம் விடப்படும் என்றும் 5ஜி இணைய சேவை விரைவில் தொடங்கப்படும்' என்றும் அவர் கூறினார்.

#BREAKING வரும் நிதியாண்டில் 5ஜி மொபைல் சேவைகள்!

நாடாளுமன்றத்தில் 2022- 23 மத்திய பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து வருகிறார். நான்காவது முறையாக மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்யும் முதல் பெண் நிதி அமைச்சர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றுள்ளார்.

அன்று புறநானூறு.. திருக்குறள்..இன்று மகாபாரதம் - பட்ஜெட் உரையில் மேற்கோள்காட்டி பேசிய நிதியமைச்சர்

English summary

