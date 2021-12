வடகிழக்குப் பருவமழை டிசம்பரில் மீண்டும் அதிரடி ஆட்டம் - 132% அதிகம் பொழியுமாம்

Delhi

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: வடகிழக்குப் பருவமழை கடந்த 1901ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நவம்பரில் அதிகமாக கொட்டித்தீர்த்த நிலையில் டிசம்பர் மாதத்தில் இயல்பை விட கூடுதலாக மழை பொழிவு இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 132 சதவிகிதத்திற்கு மேல் மழை பெய்ய கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஜூன் மாதம் தென்மேற்குப்பருவமழை தொடங்கி செப்டம்பர் இறுதி வரை நீடிக்கும். அதே போல அக்டோபரில் தொடங்கும் வடகிழக்குப்பருவமழை டிசம்பர் இறுதி வரை பொழியும். இந்த மழை பொழிவு இயல்பான அளவாக இருந்தால்தான் விவசாயம் செழிக்கும். கடந்த சில ஆண்டுகாலமாகவே பருவமழைகள் இயல்பான அளவும் அதை விட அதிகமாகவே பல பகுதிகளில் பெய்து வருகிறது.

3 வேளாண் சட்டங்கள் ரத்து.. மசோதாவிற்கு ஒப்புதல் வழங்கினார் குடியரசு தலைவர்

நடப்பாண்டு தென்மேற்குப் பருவமழை காலத்தில் வட இந்தியாவில் பெருமழை கொட்டித்தீர்த்தது ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. தென் இந்தியாவிலும் ஓராளவுக்கு நீர் நிலைகள் நிரம்பின. தொடர்ந்து அக்டோபரில் ஆரம்பித்த மழை நவம்பர் மாதத்தில் அபரிமிதமாக கொட்டித்தீர்த்தது. 1901 ஆம் ஆண்டுக்குப்பிறகு நவம்பர் மாதத்தின் மிக அதிக மழை பதிவாக இது கருதப்படுவதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

English summary

The Indian Meteorological Department has forecast higher than normal rainfall in December as the northeast monsoon rains intensify in November. The Indian Meteorological Department has forecast more than 132 per cent rainfall.