ஆப்டிகல் இல்யூஷன்: இங்கே ஒரு பறவை இருக்கு.. ஒரு சிலரே கண்டுபிடிச்சு இருக்காங்க.. உங்களால் முடியுமா?

Delhi

டெல்லி: இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படத்தில் பறவை ஒன்று மறைந்திருக்கிறது. ஒருசிலராலே இந்த பறவையை கண்டுபிடிக்க முடிந்துள்ளது. உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிகிறதா என சோதித்து பாருங்கள்.

நமது கண்களை குழப்பி மூளையை கசக்கி பிழிய வைக்கும் ஆப்டிகல் இல்யூஷன் படங்கள் நமது மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியையும் உற்சாகத்தையும் அளிக்கக் கூடியது என்றால் மிகையல்ல.

புத்திக்கூர்மையையும் நமது கவனிப்புத்திறனையும் பரிசோதிக்கும் வகையில் சவால் மிக்கதாக இல்யூஷன் படங்கள் அமைந்து இருப்பதால் நெட்டிசன்கள் மத்தியில் இத்தகைய இல்யூஷன் படங்களுக்கு தனிவரவேற்பு உள்ளது.

A bird is hidden in the optical illusion image given here. Few have been able to find this bird. Check if you can find it.