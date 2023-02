மதநிந்தனை.. சொல்லசொல்ல கேட்காத ‛விக்கிப்பீடியா’ முடக்கம்.. பாகிஸ்தான் போட்ட உத்தரவு.. என்னாச்சு?

பாகிஸ்தானின் விக்கிப்பீடியா தகவல் தளம் அதிரடியாக முடக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் விக்கிப்பீடியாவை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

Delhi

oi-Nantha Kumar R

இஸ்லாமாபாத்: இஸ்லாமிய மத நம்பிக்கைக்கு எதிரான கருத்து விக்கிப்பீடியாவில் இடம்பெற்றிருந்தது. இதனை நீக்க பாகிஸ்தான் தரப்பில் கூறப்பட்டு வந்த நிலையில் விக்கிப்பீடியா கண்டுக்கொள்ளவில்லை. இந்நிலையில் தான் அந்த நாட்டில் விக்கிப்பீடியாவை பாகிஸ்தான் அதிரடியாக முடக்கி உள்ளது.

உலகம் முழுவதும் அதிக மக்கள் பயன்படுத்தும் இணையதள தகவல் மையமாக விக்கிப்பீடியா உள்ளது. புகழ்பெற்ற விளையாட்டு வீரர்கள், அறிஞர்கள், அரசியல்வாதிகள் உள்பட பல்வேறு தனிநபர்கள் பற்றிய விபரங்கள் மக்கள் அறியும் வகையில் இதில் உள்ளன.

இதனால் தினமும் பல கோடி பேர் விக்கிப்பீடியாவை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இந்தியாவிலும் தினமும் ஏராளமானவர்கள் விக்கிப்பீடியா மூலம் தகவல்களை அறிந்து வருகின்றனர்.

அரசாங்கமே எங்கள் கைகளை கட்டி.. மிருகங்களிடம் வீசிவிட்டது! பாகிஸ்தான் போலீஸார் கண்ணீர்.. என்ன நடந்தது

English summary

Anti-Islamicism was featured on Wikipedia. Wikipedia did not agree with Pakistan's request to remove it. In this case, Pakistan has effectively blocked Wikipedia in that country.