பெகாசஸ் வழக்கு.. முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் கமிட்டி.. உறுப்பினர்களின் முழு விபரம்!

Delhi

oi-Shyamsundar I

டெல்லி: பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி தலைமையில் கமிட்டி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 3 உறுப்பினர்கள் அடங்கிய நிபுணர் குழு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள், உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உட்பட பலரை மத்திய அரசு பெகாசஸ் ஸ்பைவேர் மூலம் ஒட்டுக்கேட்டதாக சில வாரங்களுக்கு முன் புகார் வைக்கப்பட்டது. இந்த பெகாசஸ் உளவு தொடர்பாக நீதிமன்ற கண்காணிப்பில் விசாரணை நடத்த வேண்டும், மத்திய அரசு இதில் விளக்க தர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் யஷ்வந்த் சின்ஹா, சிபிஎம் கட்சியின் பிரிட்டாஸ், பிரபல வழக்கறிகர் எம்எல் சர்மா, மூத்த பத்திரிகையாளர் என். ராம் , மற்ற பல்வேறு பத்திரிக்கையாளர்கள் சார்பாக இந்த வழக்கில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி என்வி ரமணா, நீதிபதிகள் ஹிமா கோலி, சூர்யா காந்த் ஆகியோர் அமர்வு இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கியது.

English summary

Pegasus Case: All you need to know about the Supreme Court monitored special committe on this case.