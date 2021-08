பெகாசஸ் விவகாரம் : ஆறப்போட்ட பாஜக...அடங்க மறுக்கும் எதிர்க்கட்சிகள் - மக்களிடம் கொண்டு செல்ல திட்டம்

Delhi

டெல்லி: எதிர்கட்சியினர் அமளி துமளி காரணமாக நாடாளுமன்றம் முன் கூட்டியே ஒத்திவைக்கப்பட்டாலும் பெகாசஸ் விவகாரத்தை எதிர்கட்சியினர் விடுவதாக இல்லை. ஆளும் பாஜக நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க தயாராக இல்லாத காரணத்தால் ஊடகங்களின் முன்பு பேசுவதாக கூறி இன்று கையில் பதாகையுடன் பேரணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் எதிர்கட்சி எம்பிக்கள்.

இஸ்ரேல் நாட்டைச் சேர்ந்த என்.எஸ்.ஓ நிறுவனத்தின் பெகாசஸ் மென்பொருள் மூலம் இந்தியாவிலுள்ள அரசியல் தலைவர்கள், மூத்த பத்திரிகையாளர்கள், நீதிபதிகள் என்று 300க்கும் மேற்பட்டவர்களின் மொபைல்கள் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்ட சர்ச்சை கிளம்பியது.

பெகாசஸ் உளவு விவகாரத்தில் விசாரணை நடத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிட வேண்டும் என்று மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட பலரும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தனர். இந்த மனுக்களின் மீதான விசாரணை, தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், நீதிபதி என்.வி.ரமணா அடங்கிய உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பேசிய நீதிபதி ரமணா, நாங்கள் விவாதங்களுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல. இந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்தில் இருக்கும்போது, இங்குதான் விவாதிக்க வேண்டும். வெளியில் விவாதிக்கக் கூடாது. அரசியல் தலைவர்கள் யாரும் வரம்பு மீறக் கூடாது என்று கூறினார். பெகாசஸ் தொடர்பாக வெளிவந்த செய்தி உண்மையென்றால் இந்த விவகாரம் தீவிரமானது. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்களின் போன் ஒட்டுக் கேட்கப்பட்டது என்று கூறுகிறார்களே தவிர வேறு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. ஏன் யாரும் வழக்கு தொடரவில்லை என்றும் நீதிபதி ரமணா கூறியுள்ளார்.

