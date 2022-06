மெதுவாக நடந்து வந்து.. சட்டென குனிந்து.. குப்பையை கையால் அள்ளிய பிரதமர் மோடி.. என்ன நடந்தது? வீடியோ

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: டெல்லியில் ரூ.920 கோடி மதிப்பிலா சுரங்கபாதைகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார். இந்த வேளையில் சுரங்க பாதையில் கிடந்த குப்பை, தண்ணீர் பாட்டிலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அகற்றினார். இதுதொடர்பான வீடியோ தற்போது வேகமாக பரவி வருகிறது.

டெல்லியில் பிரகதி மைதான் திட்டத்தின் கீழ் பிரதான சுரங்கம் மற்றும் 5 சுரங்கப்பாதைகள் கட்டப்பட்டன. இந்த பணிகள் மத்திய அரசின் ரூ.920 கோடி மதிப்பீட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

டெல்லியின் முதல் 1.6 கிலோமீட்டர் சுரங்கப்பாதை இதுவாகும். இதன்மூலம் மூலம் டெல்லியில் முக்கிய இடங்களில் போக்குவரத்து குறையும்.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi picks up litter at the newly launched ITPO tunnel built under Pragati Maidan Integrated Transit Corridor, in Delhi (Source: PMO) pic.twitter.com/mlbiTy0TsR

English summary

Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Rs 920 crore worth of tunnels in Delhi. This time, Prime Minister Narendra Modi removed the garbage and water bottle from the tunnel. Now the video is currently spreading fast in internet.