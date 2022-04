சான்ஸ்.. பாஜகவை தோற்கடிக்க இதுதான் ஒரே வழி.. காங்கிரஸில் இணைய மறுத்த பிரசாந்த் கிஷோர் பரபர பேட்டி

Delhi

டெல்லி: ‛‛இந்தியாவில் மக்களவை தேர்தலில் 3வது, 4வது அணி வெற்றி பெறும் என நினைக்கவில்லை. காங்கிரஸ் கட்சி நாட்டின் 2வது பெரிய கட்சியாக இருக்கும் நிலையில் பாஜகவை வீழ்த்தும் சக்தி என்பது 2வது அணிக்கே உள்ளது'' என தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோர் கூறினார்.

காங்கிரஸ் கட்சி தேர்தல்களில் தொடர்ந்து தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது. இதனால் பிரபல தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோரை காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைவார் என்ற தகவல்கள் வெளியான.

இதை உறுதி செய்யும் வகையில் சமீபத்தில் பிரசாந்த் கிஷோர் காங்கிரஸ் கட்சியின் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்தியை தொடர்ச்சியாக சந்தித்து ஆலோசனைகள் வழங்கி வந்தார்.

