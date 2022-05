சும்மா சும்மா அபாய சங்கிலியை இழுக்காதீங்க! பைலட் வீரச்செயலை காட்டி ரயில்வே அமைச்சகம் வேண்டுகோள்

Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: ரயிலில் தேவையின்றி அபாய சங்கிலியை இழுக்கும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடக்கும் நிலையில் அதனால் ஏற்படும் சிரமங்கள் தொடர்பான வீடியோவை மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் பகிர்ந்துள்ளது. இதில் மீண்டும் ரயிலை இயக்க ஆற்று பாலத்தில் உயிரை பணயம் வைத்து லோகோ பைலட் ஒருவர் அபாய சங்கிலிக்கான லாக்கை விடுவிக்கிறார்.

ரயில் பயணத்தின்போது பயணிகளின் பாதுகாப்பு வசதிக்காக ஒவ்வொரு பெட்டியிலும் அபாய சங்கிலி உள்ளது. அவசர காலத்தில் பயணிகள் இதை இழுத்தால் எச்சரிக்கையை உணர்ந்து பைலட் ரயிலை நிறுத்துவார்.

மேலும் சம்பந்தப்பட்ட பயணிக்கு தேவையான அவசர உதவுவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். இத்தகைய இந்த வசதியை சிலர் தவறாக பயன்படுத்துகின்றனர்.

English summary

Railways keeps informing people about the inconvenience pulling the alarm chain in the train can cause - and the danger it can put the staff into. A recent incident that took place between Titwala and Khadavali, about 80 km from Mumbai, is an example of that.