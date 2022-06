சூரியனை நோக்கி எச்சில் துப்பினால் முகத்தில் தான் விழும்! பினராயி விஜயனுக்கு பதிலடி கொடுத்த ஆர்எஸ்எஸ்!

Delhi

டெல்லி : ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸை நோக்கி விரல் நீட்டுவது சூரியனில் எச்சில் துப்புவதற்கு சமம், மீறியும் துப்புவது உங்கள் முகத்தில் விழும் என நுபுர் சர்மா விவகாரத்தில் கருத்து தெரிவித்த கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயனுக்கு ஆர்எஸ்எஸ் தலைவர் இந்திரேஷ் குமார் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

முகம்மது நபி குறித்து பாஜக தேசிய செய்தித் தொடர்பாளர் நுபுர் சர்மா அவதூறான கருத்து தெரிவித்திருந்த நிலையில், இதற்குப் பல நாடுகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றன. இதன் காரணமாக நுபுர் சர்மா பாஜகவில் இருந்து தற்காலிக நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அவர் மீது பல காவல்நிலையங்களில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், மகராஷ்டிரா மாநில போலீசார் நுபுர் சர்மாவுக்கு சம்மன் அனுப்பியுள்ளனர். அதில் அவர் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டுமென கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

RSS leader Indresh Kumar has hit back at Kerala Chief Minister Binarayi Vijayan for commenting on the Nupur Sharma affair that pointing a finger at the RSS is like spitting in the sun and spitting in violation will fall on your face.