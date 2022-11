ஆதார்-வாக்காளர் எண் “லிங்க்” கூடாது.. ராணுவ அதிகாரி வழக்கு! மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

Delhi

டெல்லி: ஆதார் அட்டையுடன் வாக்காளர் அடையாள அட்டையை இணைக்கும் பணிகள் நாடு முழுவதும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றனர். இந்த நிலையில் இதற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொண்ட உச்சநீதிமன்றம் மத்திய அரசு மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கிறது.

மத்திய அரசும் தேர்தல் ஆணையமும் கடந்த 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆதார் அட்டையை வாக்காளர் அடையாள அட்டையுடன் இணைக்கும் திட்டத்தை தொடங்கியது. அப்போதே இதற்கு காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளும், சமூக செயற்பாட்டாளர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.

இதற்கு எதிராக தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம், கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் ஆதார் வாக்காளர் அடையாள அட்டை இணைப்பை நிறுத்துமாறு இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்தது.

English summary

Work to link voter ID card with Aadhaar card is in full swing across the country. In this situation, the Supreme Court accepted the case against it and sent a notice to the Central Government and the Election Commission.