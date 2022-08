படம் எடுத்து நின்ற பாம்பு.. பதறாமல் சாதுர்யமாக தப்பித்த பெண்.. டிரெண்டாகும் திக்.. திக்.. வீடியோ!

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: காட்டுப்பகுதியில் கட்டிலில் படுத்து கொண்டிருந்த பெண்ணின் அருகே செல்லும் நல்ல பாம்பு ஒன்று அந்த பெண்ணின் உடலில் ஏறி கொத்துவதற்காக படம் எடுக்கும் திக்.. திக்.. வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பாம்பைக் கண்டால் படையும் நடுங்கும் என்ற பழமொழி நம்ம ஊரில் சொல்வதுண்டு... அதற்கேற்ப நம்மில் பலருக்கும் பாம்பை கண்டால் ஒருவித அச்சம் தோன்றும்.

ஒரு சிலர் பாம்பைக் கண்டால் மட்டும் அல்ல.. பாம்பு என கூச்சல் இட்டாலே.. பலர் நடுங்கி விடுவார்கள் என்றே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு மக்களிடம் பாம்பு மீதான அச்சம் உள்ளது.

9 நொடிகளில் 80,000 டன் குப்பை.! என்ன செய்யப் போகிறார்கள் தெரியுமா! அடுத்த 3 மாதம் ரொம்பவே முக்கியம்

English summary

A video of a beautiful snake approaching a woman lying on a bed in the forest and climbing on the woman's body is going trend on social media.