வாட்ச்மேனிடம் மன்னிப்பு! ரிலையன்ஸ் இளவரசன் ஆகாஷ் அம்பானி! நீதா கொடுத்த பாக்கெட் மணி இவ்வளவு தானா?

Delhi

oi-Rajkumar R

டெல்லி : ஆசியாவின் மிகவும் பெரிய பணக்கார குடும்பமான ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் ஜியோ நிறுவன தலைவராக முகேஷ் அம்பானியின் மகன் ஆகாஷ் அம்பானி தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில் அவர் குறித்த தகவல்களை தேடுவதில் நெட்டிசன்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஆகாஷ் அம்பானி குறித்த சில சுவாரஸ்ய தகவல்களை பார்க்கலாம்..

நீ என்ன பெரிய அம்பானியா? அம்பானி மகன்னு நினைப்பா? என்ன சாலையோரம் போகிற போக்கில் யாரோ யாரையோ கேட்பதைப் பார்த்து இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அம்பானி குடும்பம் இந்தியாவின் மூலை முடுக்குகளில் எல்லாம் இருக்கின்ற குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் பரிச்சயம்.

அந்த 4 பேர்.. எடப்பாடி கோட்டையில் இருந்து சீட்டுகளை உருவ திட்டம்.. இறங்கிய 3 புள்ளிகள்- நடக்குமா?

சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த அனில் திருபாய் அம்பானி ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கிய போது அது உலகம் முழுவதும் கிளை பரப்பும் ஓர் நிறுவனமாக இருக்கும் என அவர் கண்டிப்பாக நினைத்தே இருப்பார். ஏனென்றால் அவரது தொலைநோக்குப் பார்வை அப்படி.

English summary

Netizens are keen to find information about Mukesh Ambani's son Akash Ambani, who has taken over as chairman of Reliance Group's Geo, Asia's richest family.