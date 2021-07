'பயங்கரவாதி போல சித்தரிப்பு' -ஸ்டேன் சுவாமி மரணம் இந்திய மனிதஉரிமை வரலாற்றில் பெரும் கறை..ஐநா சுளீர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: ஸ்டேன் சுவாமி உயிரிழந்ததற்குக் கண்டனத்தைத் தெரிவித்துள்ள ஐநா நல்லிணக்க அதிகாரி மேரி லாலர் , ஸ்டேன் சுவாமி உயிரிழப்பு இந்திய மனித உரிமை வரலாற்றில் ஒரு கறையாக நீடிக்கும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 84 வயதான சமூக செயற்பாட்டாளர் ஸ்டேன் சுவாமியை என்ஐஏ அதிகாரிகள் எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் கைது செய்தனர்.

சுமார் 9 மாதங்களாக அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். இருப்பினும், ஒரு நாள்கூட என்ஐஏ அதிகாரிகள் அவரை விசாரணைக்கு அழைக்கவில்லை.

தமிழகத்தில் 5 நாட்களுக்கு இந்த மாவட்டங்களில் கனமழை வெளுக்கப்போகுது... உங்க ஊர் இருக்கா

English summary

UN human rights expert Mary Lawlor Stan Swamy death will forever remain a stain on India's human rights record. she also said there is no reason for a human rights defender to be denied his rights.