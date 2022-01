செக்! இனி இலவசங்களை அள்ளி வீச முடியாது? கட்சிகளுக்கு வரும் கடிவாளம்- சுப்ரீம் கோர்ட் முக்கிய உத்தரவு

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: தேர்தல் காலத்தில் அரசியல் கட்சிகள் இலவசங்கள் குறித்து அறிவிக்கத் தடை விதிக்க தொடரப்பட்ட வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநில தேர்தல் வரும் பிப். 10ஆம் தேதி முதல் நடைபெறுகிறது. வரும் மார்ச் 10இல் அனைத்து மாநில தேர்தல் முடிவுகளும் அறிவிக்கப்பட உள்ளது.

5 மாநில தேர்தலுக்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், இலவசங்கள் குறித்துத் தேர்தல் கட்சிகள் அள்ளி வீசும் வாக்குறுதிகள் குறித்துப் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

தேர்தல் வாக்குறுதியில் இலவசங்கள்.. தடுப்பது எப்படி? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

English summary

Supreme Court issued notice to the Central government and the Election Commission on promise about freebies before elections. Plea filed on Supreme court to seize election symbol and deregister political parties, which promise freebies.