வளர்க்க வேண்டியது தாடியல்ல, வேலைவாய்ப்பு.. மோடிக்கு ரூ 100ஐ அனுப்பி.. ஷேவ் செய்ய சொன்ன டீ கடைக்காரர்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த டீக்கடைகாரர் ஒருவர், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு 100 ரூபாயை மணியார்டர் மூலம் அனுப்பி, அதில் தாடியை ஷேவ் செய்துகொள்ளுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களாகவே உலகின் அனைத்து நாடுகளைப் போலவே இந்தியாவும் கொரோனாவால் மிக மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக 2ஆம் அலையில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் அதிகமாகவே இருந்தது.

கொரோனா பரவலை மத்திய அரசு சரியாகக் கையாள தவறிவிட்டதாக விமர்சனமும் பரவலாக அதிகரித்துள்ளது.

ஆடம்பரமே வேண்டாம்.. சிம்பிளாக செய்தால் போதும்.. மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு இறையன்பு அதிரடி கடிதம்!

English summary

A tea vendor from Baramati in Maharashtra has sent a money order of Rs 100 to Prime Minister Narendra Modi asking the latter to get his beard shaved. He also says If he should increase something, it must be employment opportunities for the people of this country.