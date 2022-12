சீண்டும் சீனா.. நாடாளுமன்றத்தில் வெடிக்கும் எல்லை மோதல்.. மோடி மௌனம் ஏன்? விளாசும் காங்கிரஸ்

Delhi

oi-Halley Karthik

டெல்லி: சமீபத்தில் அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சியை இந்திய ராணுவம் முறியடித்துள்ள நிலையில், இது தொடர்பாக மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் வலியுறுத்தியுள்ளது.

சீனா இந்தியாவின் நிலப்பரப்புகளை தொடர்ந்து ஆக்கிரமித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகிக்கொண்டிருக்கின்றன. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் லடாக்கின் 'டெப்சாங்' பகுதிகளை ஆக்கிரமிப்பு செய்ததாக உளவுத்துறை அறிக்கைகள் வெளியாகின.

இதனையடுத்து தற்போது அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் சீனா ஆக்கிரமிப்புக்கு முயன்றிருக்கிறது. நல்வாய்ப்பாக இந்த முயற்சியை இந்திய ராணுவம் முறியடித்துவிட்டது.

அருணாச்சல பிரதேசத்தில் வேலையை காட்டிய சீனா.. நாடாளுமன்றத்தில் வரிந்து கட்ட போகும் எதிர்க்கட்சிகள்!

English summary

Recently, the Congress has insisted that the central government should discuss this issue in the Parliament as the Indian Army has defeated China's invasion attempt in Arunachal Pradesh.