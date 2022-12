போர் விமானத்திலிருந்து சீறிய ஏவுகணை.. கப்பலை துல்லியமாக தாக்கியது.. பிரமோஸ் சோதனை வெற்றி

Delhi

டெல்லி: சீனா, பாகிஸ்தானுடன் எல்லைப் பிரச்னை சமீப காலங்களாக தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் தற்போது இந்திய விமானப்படையும், கப்பற்படையும் இணைந்து பிரமோஸ் ஏவுகணையை வெறிகரமாக சோதித்து பார்த்திருக்கிறது. சுகோய் போர் விமானம் மூலம் இந்த ஏவுகணை சோதனை செய்து பார்க்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே இந்தியா-பாகிஸ்தான் எல்லையில் பிரளய் ஏவுகணை நிலை நிறுத்த திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த சோதனை வெற்றியடைந்திருக்கிறது.

கால்வான் பள்ளத்தாக்கில் கடந்த 2020ம் ஆண்டு சீன வீரர்களுக்கும் இந்திய வீரர்களுக்கும் இடையே நடந்த மோதல் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இதனையடுத்து இரு தரப்பிலும் இந்த பதற்றத்தை தணிக்க பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. இந்நிலையில் பிரச்னை ஓய்ந்துவிட்டது என்று நினைத்துக்கொண்டிருந்தபோது மீண்டும் அருணாச்சலப் பிரதேச எல்லையில் சீன வீரர்கள் அத்துமீறினர். இதனை இந்தியா வெற்றிகரமாக முறியடித்தாலும் எதிர் வரும் நாட்களில் இப்பிரச்னை பெரியதாக வெடிக்கும் அபாயம் மேலெழுந்திருக்கிறது.

இதனை பேச்சு வார்த்தை மூலம் தடுக்க ஒரு பக்கம் முயற்சி செய்து வந்தாலும் எதிர்பாராத தாக்குதலை சமாளிக்க இந்தியா முழுயாக தயாராக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. அதேபோல சில அரசியல் தலைவர்களும் போர் குறித்த அச்சத்தை எழுப்பி இருந்தனர். ராகுல் காந்தி இந்த மோதல் சம்பவம் குறித்து கூறும் போது, "முன்னர் பாகிஸ்தான்-சீனா என இரண்டு நாடுகள் தனித்தனியாக இருந்தன. தற்பொது இது நாடுகளும் ஒன்றிணைந்துள்ளது" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.

