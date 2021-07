கொரோனாவா.. அப்படின்னா.. ஊரடங்கு தளர்த்தியதும்.. ஹரித்வாரில் குளிக்க கூட்டமோ கூட்டம்

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: ஹரித்வாரின் ஹர் கி பவுரி காட் பகுதியில் பக்தர்கள் அதிக அளவுக்கு கூடியுள்ள வீடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முசோரி பகுதியிலுள்ள கெம்ப்டி நீர்வீழ்ச்சியில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்திருந்த போட்டோ வெளியாகி கடும் கண்டனங்களை பெற்ற நிலையில், இப்போது இந்த சம்பவம் தெரிய வந்துள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் தொடர்ந்து சுற்றுலா பயணிகளும் பக்தர்களும் குவிந்தபடி இருக்கிறார்கள். எனவே கொரோனா நெறிமுறைகள் அங்கு பின்பற்றப்படுவதில்லை. உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் கும்பமேளா நடத்த அனுமதித்ததுதான் கொரோனா 2வது அலை வேகமாக பரவ காரணம் என்று குற்றச்சாட்டு உள்ள நிலையில், ஹர் கி பவுரி காட் பகுதியில் பக்தர்களுக்கு அதிக அளவுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது சர்ச்சைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Covid appropriate behaviour and social distancing have been going for a toss in Uttarakhand as fresh video of pilgrims thronging Haridwar’s Har ki Pauri Ghat has emerged.