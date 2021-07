விடாமல் துரத்தும் கொரோனா! குணமடைந்த பிறகும் ஏற்படும் மோசமான நரம்பியல் கோளாறுகள்.. மருத்துவர்கள் ஷாக்

Delhi

டெல்லி: கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணமடைந்த நபர்களுக்கு மூளையில் ரத்தக்கசிவு (brain haemorrhage) உட்படப் பல மோசமான நரம்பியல் கோளாறுகள் ஏற்படுவதாக டெல்லி மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்,

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கி கொரோனா 2ஆம் அலை மே மாதம் வரை நீடித்தது. அப்போது தினசரி கொரோனா பாதிப்பு நான்கு லட்சம் வரை சென்றது.

நாட்டிலுள்ள பெரும்பாலான மருத்துவமனைகள் அப்போது கொரோனா நோயாளிகளால் நிரம்பின. குறிப்பாகத் தலைநகர் டெல்லியில் அதிகப்படியான மக்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது.

A leading private health facility in Delhi said it is reporting a rise in neurological issues among post-Covid patients. Also, up to 60 percent of patients are presenting increasing mental health issues.