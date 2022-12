இதுதான் எதிர்கால இந்தியா! ஆளை விழுங்கும் குழி.. பார்த்ததும் குழந்தைகள் செய்த காரியம்.. சல்யூட்

Delhi

டெல்லி: சாலையின் நடுவே இருந்த பெரிய புதை சாக்கடை குழியில் யாரும் விழுந்து விடாமல் இருக்க இரண்டு சின்னஞ்சிறு சிறார்கள் செய்த காரியம்தான் இன்று இணையத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

அந்த சாலையில் இந்தக் குழியை பார்த்துவிட்டு கடந்து சென்ற நூற்றுக்கணக்கான பெரியவர்களுக்கு தோன்றாத எண்ணம், இந்த சிறுவர்களுக்கு தோன்றியதுதான் அனைவரையும் வியப்படையச் செய்துள்ளது.

பொதுவாக, இன்றைய தலைமுறை சிறுவர்கள் மீது ஆயிரக்கணக்கான எதிர்மறை விமர்சனங்கள் தொடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், "நாங்கள் அப்படியெல்லாம் அல்ல.. எங்களுக்கும் சமூக பொறுப்பு இருக்கிறது" என சொல்வது போல இந்த சம்பவம் அமைந்திருக்கிறது.

Two little kids took steps to prevent others from falling into a huge ditch in the middle of the road. This video goes trending in Internet.