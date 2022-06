உதய்பூர் கொலை! குற்றவாளிகளுக்கு சிறையில் பிரியாணி வழங்கப்பட்டதா? தீயாக பரவும் தகவல்! போலீஸ் விளக்கம்

Delhi

டெல்லி: உதய்பூர் படுகொலையில் தொடர்பான குற்றவாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு குறித்து சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்பூரில் சுப்ரீம் டெய்லர்ஸ் என்ற டெய்லர் கடையை நடத்தி வந்தவர் கன்ஹையா லால். 48 வயதான இவர் நேற்றிரவு படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

பாஜகவின் முன்னாள் செய்தித் தொடர்பாளர் நுபர் சர்மா, டிவி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் இஸ்லாமிய இறைத் தூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சில சர்ச்சை கருத்துகளைக் கூறி இருந்தார்.

