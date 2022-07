Delhi

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: உத்தர பிரதேச மாநில போலீசார் பதிவு செய்த வழக்கில் ஆல்ட் நியூஸ் முகமது ஜுபைரின் இடைக்கால ஜாமினை இன்று நீட்டிப்பு செய்த உச்சநீதிமன்றம் 4 வாரத்துக்குள் வழக்கு தொடர்பாக பதிலளிக்ககோரி அம்மாநில அரசுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப்டம்பர் 7ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது.

‛ஆல்ட் நியூஸ்' எனும் ‛பேக்ட் செக்' இணையதளத்தில் இணை நிறுவனர் முகமது ஜுபைர். இவர் சமூக வலைதளங்களில் ஆக்டிவ்வாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

மேலும் வலதுசாரிகள் பரப்பும் செய்திகளின் உண்மை தன்மையை கண்டறிந்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வந்தார்.

மதஉணர்வை தூண்டியதாக வழக்கு.. ஜாமின் கோரிய முகமது ஜுபைரின் வழக்கு விசாரணை ஒத்திவைப்பு

உபி வழக்கில் முகமது ஜுபைரின் ஜாமினை நீட்டித்த உச்சநீதிமன்றம்.. ஆனாலும் சிறையில் தான் இருக்கனும்

English summary

The Supreme Court today extended the interim bail of ALT News Muhammed Zubair in the case registered by the Uttar Pradesh Police and ordered the state government to respond within 4 weeks.