என்ன இருந்தாலும் அவர் எங்க பிரதமர்.. இப்படி பேசுவதை ஏத்துக்க முடியாது..சப்போர்ட் ஆக வந்த காங்கிரஸ்

Delhi

oi-Mani Singh S

டெல்லி: பிரதமர் மோடி குறித்து பாகிஸ்தான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பிலாவல் பூட்டோ பேசிய கருத்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று காங்கிரஸ் தெரிவித்துள்ளது. வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் அவர் எங்கள் பிரதமர் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே பல்வேறு பிரச்சினைகள் உள்ளன. எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தில் ஈடுபடும் பாகிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு எதிரான பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது.

மேலும் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியான காஷ்மீரையும் சொந்தம் கொண்டாடி வம்புக்கு இழுப்பதை வாடிக்கையாக பாகிஸ்தான் கொண்டுள்ளது.

மோடியை தரக்குறைவாக விமர்சித்த பாகிஸ்தான் அமைச்சர்.. ஆவேசமான பாஜக.. நாடு முழுக்க ஆர்ப்பாட்டம்

English summary

Congress has said that Pakistan's Foreign Minister Bilawal Bhutto's comments about Prime Minister Modi are not acceptable. Despite the differences, he is also our Prime Minister.