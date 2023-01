அடிக்கடி தலைவலி வருதா.. இதை செய்யுங்க பத்தே நொடிகளில் தலைவலி போய்விடும்.. மாத்திரை எல்லாம் வேண்டாம்

Delhi

oi-Vigneshkumar

டெல்லி: இந்த காலகட்டத்தில் தலைவலி என்பது இளைஞர்களுக்கு அடிக்கடி ஏற்படும் ஒரு விஷயமாக மாறிவிட்டது. இந்த தலைவலி எதனால் ஏற்படுகிறது.. வலியைக் கட்டுப்படுத்துவது எப்படி என்பது குறித்துப் பார்க்கலாம்.

மாறி வரும் வாழ்க்கை முறை, உணவுப் பழக்கங்கள் காரணமாக மனிதர்கள் இப்போது பல்வேறு பிரச்சினைகளைச் சந்தித்து வருகின்றனர். இதனால் மனிதர்களின் உடல்நிலையிலும் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் உள்ளிட்ட காரணங்களால் நம்மில் பெரும்பாலோருக்கு தலைவலி முக்கிய பிரச்சினையாக மாறிவிட்டது. பல நேரங்களில் மருத்துவ காரணங்களால் தான் தலைவலி ஏற்படுகிறது.

