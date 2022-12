ரிப்போர்ட் அடிக்கலாம்.. இனி விருப்பம் போல வாட்ஸ் அப் ஸ்டேட்டஸ்களை வைக்க முடியாது! வருகிறது புது வசதி

Delhi

oi-Jackson Singh

டெல்லி: சமீபகாலமாக வாட்ஸ் அப்பில் புதுப்புது அப்டேட்டுகள் வந்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், வாட்ஸ் அப்பில் வைக்கப்படும் ஸ்டேட்ஸ்களையும் ரிப்போர்ட் செய்யும் புதிய வசதி அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

வாட்ஸ் அப் என்பது ஸ்மார்ட்ஃபோனை போல கிட்டத்தட்ட அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாகவே மாறிவிட்டது. முதலில் வெறுமென எஸ்எஸ்எஸ் போல தகவல்களை பரிமாறும் தளமாகவே இருந்து வந்த வாட்ஸ் அப் இன்றைக்கு அபரிமிதமான வசதிகளை கொண்டிருக்கிறது. உலகம் முழுவதும் 2.26 பில்லியன் பேர் வாட்ஸ் அப்பை பயன்படுத்தி வருவதாக புள்ளிவிவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இது ஒருபுறம் இருக்க, வாட்ஸ் அப்பை போலவே மேலும் பல செயலிகளும் இணையச் சந்தைக்கு வரத் தொடங்கிவிட்டன. எனவே இந்த செயலிகளுடன் போட்டிப் போட்டும் நிலைக்கு வாட்ஸ் அப் தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில், பயனர்களை கவர சமீபகாலமாக புதுப்புது வசதிகளை வாட்ஸ் அப் அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது.

English summary

With the recent updates coming to WhatsApp, a new facility will be introduced to report the status kept on WhatsApp.