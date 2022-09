ராணுவத்தில் 40 ஆண்டு! தீவிரவாதிகளுக்கு சிம்மசொப்பனம்! யார் இந்த முப்படை தலைமை தளபதி அனில் சவுகான்?

Delhi

டெல்லி: இந்திய ராணுவத்தின் முப்படை தலைமை தளபதியாக அனில் சவுகான் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இவர் ராணுவத்தில் 40 ஆண்டு பணி அனுபவம் கொண்டுள்ள நிலையில் காஷ்மீரில் தீவிரவாதத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்காற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இந்திய பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் ராணுவம், விமானப்படை, கப்பற்படைக்கு தனித்தனியே தளபதிகள் உள்ளனர். இந்த முப்படைகளை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பதவி உருவாக்கப்பட்டது.

இந்த பொறுப்பில் கடந்த 2019 டிசம்பர் முதல் ஜெனரல் பிபின் ராவத் செயல்பட்டு வந்தார். கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 8ல் தமிழ் நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் பிபின் ராவத் மரணமடைந்தார்.

இந்தியாவின் முப்படை தலைமை தளபதியாக அனில் சவுகான் நியமனம்

Anil Chauhan has been appointed as the Commander-in-Chief of the Indian Army. He has 40 years of experience in the army and has played a major role in controlling terrorism in Kashmir.