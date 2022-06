அப்போ வெங்கையா நாயுடு இல்லையா.. மூணு லட்டு தின்ன ஆசை.. குடியரசு தலைவர் தேர்தலை வைத்து பாஜக ஸ்கெட்ச்

Delhi

oi-Vignesh Selvaraj

டெல்லி : குடியரசுத் தலைவர் வரும் ஜூலை மாதம் நடைபெற இருக்கும் சூழலில், பா.ஜ.கவின் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளர் யார் என்பது குறித்த விவாதங்கள் சூடுபிடித்துள்ளன.

குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலை பயன்படுத்தி தங்கள் இமேஜை பலப்படுத்தி டேமேஜை கவர் செய்துகொள்ள பாஜக மேலிடம் திட்டமிட்டு வருகிறது. இதனால் அனைத்து வகைகளிலும் தங்கள் அரசியல் எதிர்காலத்திற்கு பயனளிக்கும் வகையிலேயே இந்த வேட்பாளர் தேர்வு இருக்கும் எனக் கூறப்படுகிறது.

அதில், உச்சகட்டமாக காங்கிரஸை ஆஃப் செய்ய அதிரடி திட்டம் ஒன்றைச் செயல்படுத்தவும் பாஜக தயங்காது எனத் தெரிவிக்கிறார்கள் அரசியல் நோக்கர்கள்.

English summary

BJP is planning to use the presidential election to cover the damage. Thus it seems that a Muslim candidate may be given a chance.