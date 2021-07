புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டுறவு அமைச்சகம்.. அதுவும் அமித் ஷா கையில்.. எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு

Delhi

oi-Veerakumar

டெல்லி: மத்திய அரசு புதிதாக உருவாக்கியுள்ள கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சகத்துக்கு எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க ஆரம்பித்துள்ளன.

கூட்டுறவு என்பது இதுவரை மாநில விவகாரமாக இருந்து வரும் நிலையில் அந்தத் துறைக்கு மத்திய அரசு தனியாக ஒரு அமைச்சகத்தை உருவாகி இருப்பதன் பின்னணியில் மாநில அரசின் சுதந்திரத்தை நசுக்கும் திட்டம் இருப்பதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள்.

சமீபத்தில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை விஸ்தரிப்பின்போதுபோது புதிதாக இந்த அமைச்சரவை உருவாக்கப்பட்டது. அதற்கு தற்போது உள்துறை அமைச்சராக இருக்கும் அமித் ஷா கூடுதல் பொறுப்பு அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

பிரதமர் மோடி வீட்டுக்கு விரைந்த அமித் ஷா, ராஜ்நாத் சிங், அஜித் தோவல்.. அவசர ஆலோசனை! என்ன நடக்கிறது?

English summary

Union government has created cooperation ministry which is opposed by opposition parties. They allege that there is a plan to suppress the independence of the state government in the context of the union government creating a separate ministry for the sector where co-operation has so far been a state affair. The new cabinet was formed during the recent expansion of the Union Cabinet. Amit Shah, the current home minister, has been appointed as the additional responsible minister.