வைரஸை தடுப்பதில் N95 மாஸ்க் ஏன் சிறந்தது? இரட்டை மாஸ்க் அவசியமா?.. மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்வது என்ன

டெல்லி: இந்தியாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இருந்தாலும் அதனையும் தாண்டி ஓமிக்ரான் வைரஸ் புகுந்து விட்டது. ஓமிக்ரான் வைரஸ் காரணமாக நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் மின்னல் வேகத்தில் பரவி வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் நாடு முழுவதும் 3 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தொற்று பதிவாகி உள்ளது. ஒரே நாளில் 703 பேர் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்துள்ளனர். நாட்டின் தற்போதய நிலை கொரோனா முதல் அலையை போல் உள்ளது. ஆக்டிவ் கேஸ்களும் தொடர்ந்து அதிகரித்தவண்ணம் உள்ளது. கொரோனாவை தடுக்கும் முக்கிய பேராயுதம் தடுப்பூசி ஆகும். இதனால்தான் நாட்டில் மிக விரைவாக தடுப்பூசி போடப்பட்டு வருகிறது.

தடுப்பூசி ஒருபக்கம் ஆயுதம் என்றால் வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதில் நாம் அணியும் மாஸ்க்குகளும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. கொரோனா தொடக்க காலத்தில் மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என்று கூறிய நிலையில் இப்போது 2 மாஸ்க் அணிய வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள். இல்லையெனில் சாதராண மாஸ்க்கை விட N95 மாஸ்க் மிகவும் சிறந்தது என்று கூறுகிறார்கள். இதைப்பற்றி மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுவதை பாப்போம்.

