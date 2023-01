WFH ஊழியர்களுக்கு பட்ஜெட்டில் ஜாக்பாட்? வருகிறதா சிறப்பு "அலொவன்ஸ்!" அறிவிப்பாரா நிர்மலா சீதாராமன்?

வீட்டிலிருந்தே பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு சிறப்பு கொடுப்பனவு வழங்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு 2023 பட்ஜெட்டில் கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

டெல்லி: வரும் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் 2023 பட்ஜெட்டில், வீட்டிலிருந்தபடியே நிறுவனங்களுக்கு பணிபுரிந்து வரும் வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஊழியர்களின் நலன் கருதி சிறப்பு கொடுப்பனவு (Allowance) வழங்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வர இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. Work From Home Allowance என்றால் என்ன என்பது பற்றி விரிவாக பார்ப்போம்.

வரும் பிப்ரவரி மாதம் 1 ஆம் தேதி நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத் தொடர் கூட இருக்கிறது. இதில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார்.

2024 ஆம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இந்த பட்ஜெட்தான் மோடி 2.O அரசின் கடைசி முழு நீள பட்ஜெட் என்பது குறிப்பித்தக்கது. அடுத்த ஆண்டு இடைக்கால பட்ஜெட் மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்படும்.

