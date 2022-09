பூஜை.. 'என்னை கூப்பிடாதீங்க..’ ஒன்றிய செயலாளரை கண்டித்த திமுக எம்.பி செந்தில்குமார்! பரபரப்பு

Dharmapuri

தருமபுரி : தருமபுரியில் நடந்த அரசு கட்டிடம் அமைப்பதற்கான பூமி பூஜை நிகழ்வில், பூஜைக்கு ஏற்பாடு செய்த திமுக ஒன்றிய செயலாளரிடம் எம்.பி செந்தில்குமார் கோபமாகப் பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தருமபுரி திமுக எம்.பி செந்தில்குமார் பூமி பூஜைக்காக வைத்திருந்த கற்களை காலால் உதைத்ததால் அங்கிருந்தவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து, அங்கிருந்த காரில் கிளம்பிய திமுக எம்.பி செந்தில்குமார், ஒரு மதம் சார்ந்த சடங்குகளை மட்டும் கடைபிடிப்பதாக இருந்தால் என்னை கூப்பிடாதீர்கள். ஒவ்வொரு இடத்திலும் பிரச்சனை செய்ய வேண்டுமா என கோபமாகக் கேட்டுள்ளார்.

ஏற்கனவே இந்து மத சடங்கு மட்டும் நடப்பதற்கு எம்.பி செந்தில்குமார் எதிர்ப்பு தெரிவித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், மீண்டும் அதேபோல பிரச்சனை நடந்துள்ளது.

